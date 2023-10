Procuradoria da Mulher destaca Outubro Rosa na Câmara

Share on Email

O mês é dedicado à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Outubro já é conhecido mundialmente como um mês marcado por ações afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O movimento, conhecido como Outubro Rosa, é celebrado, anualmente, desde os anos 90.

Com palestra do educador Rodrigo Dalosto Smolarek, a manhã foi extremamente produtiva. O palestrante abordou as questões filosóficas que movem e motivam campanhas como o Outubro Rosa.

O presidente Luciano Belmonte abriu os trabalhos e, na sequência, as três vereadoras da Casa – Dileusa Alves, Firmina Soares e Fátima Marchezan – fizeram suas considerações. Mariana Santos representou a Secretaria da Saúde, abordando o tema durante o encontro.

Dentro da programação, o período da tarde reserva uma importante reunião da Força Tarefa ao Combate aos Feminicídios no RS. Estará presente uma comissão de segurança, serviços públicos e modernização do RS. O encontro acontece no Plenário Gaspar Cardoso Paines.

Fotos: assessoria CMA