Casal briga ao comemorar a liberdade do homem que estava preso

Briga entre casal resultou em empurrões, socos e lesões provocadas por uma tesoura.

Na tarde de sábado(3), a Brigada Militar foi acionada no bairro Promorar, em razão de uma ocorrência de Maria da Penha, conforme descrição ao 190.

No endereço, os PMs identificaram o casal. A mulher de 21 anos, faz uso de tornozeleira eletrônica e o homem de 22 anos saiu do Presídio na última sexta-feira.

Ela informou que estavam em um almoço para comemorar a liberdade do companheiro, porém, em determinado momento, o uso de bebida alcoólica, feita por ele, estaria exagerada e, por esse motivo, solicitou que o acusado parasse de beber.

Neste momento, ele teria ficado agressivo e passou a dar empurrões nela, desta forma, ela revidou e desferiu vários socos no homem. Uma amiga que estava na casa, segurou o bebê, filho do casal e eles continuaram a agressão e discussão, até que, por não permitir que a mulher saísse do quarto, ela passou a desferir golpes com uma tesoura no companheiro.

Ele ficou com algumas lesões no corpo, contudo, sem gravidade. Da mesma forma, a mulher que recebeu, na Delegacia de Polícia, um pedido para fazer exames de lesões, caso ela desejasse.

Ambos destacaram que não queriam representação criminal.