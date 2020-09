Casal de motociclistas sofre ferimentos em acidente com Fiat Uno

Compartilhe









Acidente entre carro e moto deixou casal ferido. O motociclista e a carona foram socorridos pelo Samu e ambulância dos Bombeiros. Ambos foram encaminhados à UPA.

Conforme relato policial, o motociclista trafegava sentido Nova Brasília/ bairro Nilo Soares Gonçalves. Já o motorista, do Uno estava na mesma rua, Constantino da Costa Leite, porém sentido contrário. Em determinado cruzamento o condutor do carro foi fazer a conversão à esquerda e abalroou a moto. O homem de 37 anos que conduzia o Uno não teria visto a moto. Com impacto, o casal da moto, de 27 e 28 anos ficou ferido.

O proprietário do Uno foi autuado por não ser habilitado. Ambos veículos tiveram avarias consideráveis. O acidente foi por volta das 22h de terça-feira na Zona Leste. A Brigada Militar atendeu a ocorrência. Um condutor habilitado retirou Uno do local.