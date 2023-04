Casal é denunciado por estuprar adolescente para ficar com o bebê em Caxias do Sul

O casal suspeito de estuprar e tentar engravidar uma adolescente de 13 anos para ficar com o bebê foi denunciado pelo Ministério Público de Caxias do Sul na última sexta-feira (6). O caso aconteceu no final de fevereiro, na cidade da Serra do RS, e a mulher foi presa preventivamente em março. O homem segue foragido.

Ambos devem responder pelo crime de estupro de vulnerável, segundo a Polícia Civil. Além disso, o MP pede indenização para a vítima, com o fim de reparação dos danos morais e psicológicos causados.

Ao g1, o Tribunal de Justiça do RS informou que o juiz responsável ainda não analisou a denúncia.

De acordo com a investigação, a mulher e o homem são suspeitos de estuprar a adolescente diversas vezes para tentar engravidá-la. Eles queriam ficar com o bebê, de acordo com a polícia.

Na denúncia, a promotora Vanessa da Silva aponta que a vítima passou a ser ameaçada por mensagens após o crime.

“No almoço do dia seguinte ao fato, o denunciado, para intimidar a adolescente, fez questão de informar que possuía arma de fogo pedindo-lhe que não contasse o ocorrido para ninguém”, escreve a promotora na denúncia.

O casal seria amigo da família da adolescente e levou a vítima para passar um final de semana em um sítio. A irmã da vítima, de sete anos, também estava na casa durante o período. Diariamente, ela teria sido estuprada no local pelo homem enquanto a companheira dele assistia. Após, ela teria sido submetida a testes de gravidez.

A mãe da adolescente suspeitou do comportamento da filha quando ela voltou para casa e denunciou o caso à polícia. A adolescente recebeu acolhimento e, de acordo com a polícia, não engravidou.

A delegada Thalita Andrich, da Polícia Civil do RS, explica que foi possível entender o caso após a adolescente passar por um procedimento de escuta especializada. Exames comprovaram que a adolescente sofreu violência física.

A mulher presa deve ser indiciada pelo crime de estupro de vulnerável. O companheiro dela deve ser preso quando for localizado e responsabilizado pelo mesmo crime.

Por Redação, RBS TV