RS confirma 3ª morte por dengue em 2023

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) confirmou, nesta terça-feira (11), a terceira morte por dengue no Rio Grande do Sul em 2023.

A vítima é uma mulher de 44 anos, residente de Gramado, na Serra. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), a paciente tinha um diagnóstico prévio de doença vascular.

Até então, um homem de 66 anos, morador de Morro Reuter, e uma mulher de 49 anos, de Bento Gonçalves, haviam morrido em razão da doença no estado. As duas vítimas sofriam de hipertensão arterial.

O estado soma 4.674 casos da doença, dos quais 4.262 são considerados autóctones, ou seja, quando o contágio ocorreu dentro do estado. Os demais casos são importados, quando residentes foram infectados fora do estado.

Ao todo, 454 dos 497 municípios do RS registram infestações do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

As autoridades de saúde recomendam a limpeza de áreas interna e externa de residências ou apartamentos e eliminação de objetos com água parada. A prática ajuda a impedir o mosquito transmissor de nascer, cortando o ciclo de vida na fase aquática do inseto.

Amostras de larvas do mosquito da dengue recolhidas no RS — Foto: Reprodução/RBS TV

Sintomas da dengue:

febre alta (39°C a 40°C), com duração de dois a sete dias dor atrás dos olhos dor de cabeça dor no corpo dor nas articulações mal-estar geral náusea vômito diarreia manchas vermelhas na pele, com ou sem coceira

Por Redação, g1 RS