Casal é flagrado com carne de javali no porta malas do carro

Um homem e uma mulher foram detidos pela Brigada Militar, na Estrada da Casa Preta, em Alegrete.

Segundo informações dos policiais militares, durante patrulhamento ostensivo da Patrulha Rural, foi identificado o veículo na madrugada de sexta-feira(3), na estrada vicinal.

O veículo, um Peugeot, foi abordado e os dois ocupantes identificados. Na sequência, durante a revista ao veículo, os PMs identificaram que havia um saco plástico no porta-malas.

Desta forma, foi constatado que havia cerca de 35kg de carne de javali. Ao ser questionada sobre a origem, a mulher acrescentou que o carro é seu e que trabalha com transporte alternativo, ou seja, estava retornando de uma corrida e a carne tinha sido presente do cliente.

Em ato contínuo ao ser questionada sobre a origem, não soube precisar quem era o doador. Diante do fato, em razão do veículo estar com irregularidade, foi acionado o guincho Bom Jesus e o carro levado ao depósito do Detran.

Já o homem e a mulher foram conduzidos com a carne apreendida até a Delegacia de Polícia onde foi realizada a ocorrência por crime ambiental.