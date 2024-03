Casal é preso pela BM com drogas e dinheiro na Zona Leste

Share on Email

No dia 17, por volta das 22h e 15min, uma guarnição da Brigada Militar realizava patrulhamento de rotina pelo bairro Ibirapuitã, quando observou uma moto estacionar em frente a uma residência que estava sob suspeita de envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Ao se aproximarem do local, os policiais notaram uma mulher descendo da garupa da moto e, ao perceber a presença da viatura, agiu de maneira suspeita, adentrando rapidamente na casa e alertando sobre a chegada da polícia.

Neste momento, um indivíduo surgiu na porta da casa e, ao visualizar a guarnição, tentou retornar rapidamente para o interior do imóvel, mas foi interceptado e detido. No interior da residência, especificamente na cozinha, foi encontrada uma bandeja contendo diversas pedras de crack, além de três giletes e uma quantia em dinheiro.

Identificou-se o casal responsável pela residência, um homem de 46 anos e uma mulher de 25 anos. Durante a busca, foram apreendidas aproximadamente 90 pedras de crack, uma porção de cocaína embalada, três aparelhos celulares e a quantia de R$918,00 em espécie.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi determinado o registro simples de ocorrência para posteriores investigações. Eles foram ouvidos e liberados.