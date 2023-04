PRF flagra corte ilegal de árvore; pai e filho foram detidos em Alegrete

Conforme apurado pelo PAT, pai e filho estavam com cerca de dois caminhões de lenha na área, sem licença do IBAMA e autorização do DNIT ou da PRF. Os policiais acrescentam que qualquer pessoa que realizar atividades irregulares na faixa de domínio federal será identificada e vai responder de acordo com o crime.

Leia Mais: Mais um idoso é preso por estupro de vulnerável

Os PRFs constataram o corte e a poda de árvores, além da supressão de mata rasteira. A equipe fez o registro fotográfico da situação para ser encaminhado aos órgãos competentes, além disso, o material foi apreendido(motosserra e combustível), assim como, os indivíduos e testemunhas foram identificados e realizado um registro de ocorrência.

Leia Mais: Mulher em surto é socorrida pelo ex-companheiro, Brigada Militar e Samu na Zona Leste

Realizar o corte e/ou poda de árvores sem autorização é crime ambiental. Qualquer pessoa que identificar alguma atividade suspeita deve entrar em contato com o 191 e solicitar para falar com a PRF de Alegrete. A denúncia pode ser anônima.

O que é faixa de domínio:

Faixa de domínio é o conjunto de áreas declaradas de utilidade pública, desapropriadas por decreto ou apossamento administrativo e necessárias para implantação das obras de estrada ou rodovia e seus dispositivos operacionais.