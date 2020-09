Casal gauchinho dá buenas à querência, dia 20 de setembro, na Santa Casa

Compartilhe









Apaixonados pelo tradicionalismo, duas famílias receberam neste dia 20 um presente mais que especial. Em um ano incomum, a comemoração foi na maternidade.

O tradicionalismo permanente nas famílias e, na maioria das vezes, vem de berço. Muitas(famílias) mantém às tradições e passam esse amor pela cultura, desde o nascimento dos filhos, como aconteceu no último último domingo.

Pela primeira vez, o PAT vai descrever a saída de um peãzinho e uma prendinha que vão sair da maternidade pilchados com uma dupla. No dia do Gaúcho chegaram ao mundo através de cesárea, o alegretense Luiz Gabriel Fagundes Dutra e a prendinha Maria Anthonia Leal.

O primeiro a nascer foi Luiz Gabriel Fagundes Dutra, às 14h17min, através de uma cesárea. Além da alegria de recebê-lo os pais também foram surpreendidos pelo tamanho, o gauchinho pesou 4.070kg e 51cm. Ele é filho de Laisa Fagundes, 20 anos e Talles Dutra, 22 anos.

Em entrevista ao PAT, o pai que estava radiante de alegria, disse que ele e a companheira sempre foram apaixonados pelo tradicionalismo. Fazem parte do G.T. Queixo Atado e são assíduos de eventos tradicionalistas como campereadas. Juntos há dois anos, eles já pensavam em aumentar a família, mas Luiz se antecipou e pegou os dois de surpresa. Durante uma consulta de rotina, ao ginecologista, a jovem soube que estava grávida. A alegria só despertou ainda mais amor e cumplicidade ao casal que reside no bairro Nova Brasília.

(Nesta foto imagino que eles estão dizendo: Viva o Rio Grande do Sul – brincou Talles)

Talles ressalta que a gestação foi muito tranquila e eles tiveram muito apoio das famílias, principalmente da vovós babonas- sorri. A cesárea não estava programada para ser dia 20, mas como não foi possível parto normal, o dia não poderia ter sido melhor, comentou o pai. Ele completa dizendo que todos esperam que logo passe todo esse cenário de pandemia e que o pequeno possa ser inserido desde cedo em todas as atividades relacionadas à cultura gaúcha.

Pouco tempo depois, às 15h04min, nasceu também através de cesárea, a prendinha Maria Anthonia pesando 3.370kg com 47 cm. Filha de Priscila da Rosa Leal de 23 anos.

Ao falar com a reportagem, ainda muito emocionada com a chegada da princesa, Priscila disse que sempre sonhou em ter uma menina e, neste ano foi abençoada com essa dádiva de ser mãe e ainda mais no dia do gaúcho, uma data que sempre foi comemorada em família. ” sempre reunimos cerca de 60 pessoas, todos são apaixonados pelo cultura gaúcha, pelo tradicionalismo. A chegada da Maria Anthonia neste dia foi comemorado por todos. Não poderia ser diferente a saída dela da maternidade. Quando soube que seria uma menina já providenciei o vestido. Estamos radiantes” – descreveu.

Priscila reside no bairro Olhos D’água e revela o apoio da mãe Sônia. Ela cita que a gestação da primogênita foi muito tranquila e que o nascimento foi o momento mais incrível que já viveu.

A previsão de alta do mais novo gaúcho e da mais nova prenda de Alegrete, está previsto para esta terça-feira. Mas o book fotográfico iniciou ainda ontem. Os dois esbanjando saúde e devidamente pilchados.

Ao ver as fotos, fica a indagação se eles, que se “conheceram na maternidade” ainda vão se encontrar durante os bailes gaúchos. Ou quem sabe dançar juntos em uma invernada. São inúmeras as possibilidades do destino. Uma delas foi a coincidência do dia e do amor à cultura que os pais desde cedo estão incentivando.

O amor pela tradição gaúcha vem sendo cultivado geração após geração – destacam.