Casal que promovia desordens em posto de combustível foi preso e algemado pela BM

Uma casal foi detido pela Brigada Militar após promover desordem em um posto de combustíveis, na região Central da cidade.

No último domingo(4), uma guarnição da Brigada Militar foi acionada no estabelecimento comercial, pois os dois indivíduos estariam embriagados e alterados, próximos às bombas de combustíveis, o que provocava , inclusive risco à vida de todos em decorrência do uso de qualquer produto inflamável.

De acordo com os policiais, o relato foi de que o casal estava promovendo desordem e os funcionários e gerência, já tinham solicitado para que eles saíssem do local onde estavam, pelos riscos. Muito exaltados, no momento em que os PMs chegaram, ambos, não aceitaram a abordagem e passaram a ofende-los.

Diante da situação, a dupla foi algemada e encaminhado à Delegacia de Polícia onde foi realizada a ocorrência por desobediência.

Durante a execução da ocorrência, a mulher permaneceu xingando e agredindo verbalmente os policiais.