Alunos fecham a Ponte Borges de Medeiros em mais um protesto em razão do transporte para o IFFar

No final da tarde desta terça-feira(6), mais uma manifestação dos alunos do IFFar foi realizada em Alegrete.

Estudantes dos cursos técnicos noturnos, alegam que muitos são de baixa renda e, o fato de que não estão mais com o direito de meia passagem, isso influencia no direito de ir e vir até a Instituição que fica cerca de 30 km da cidade.

Com som, e o objetivo de fechar o tráfego da ponte Borges de Medeiros, eles realizam um protesto, pacífico, no local. A manifestação foi convocada pelo Diretório Acadêmico do curso de biologia., parte dos alunos ficam no lado da Zona Leste e outro nas imediações da Parque Nehyta Ramos.

Os alunos consideram que deveriam ter o mesmo direito estabelecido por Lei de meia passagem, já que precisam se deslocar para outra localidade. Com faixas, cartazes e manifestações com as falas dos estudantes, parte do grupo ficou no lado da Zona Leste e outro nas imediações da Parque Nehyta Ramos.

Desde o último dia 1° o Decreto Municipal visa assistir, temporariamente, os alunos do IFFar com a manutenção de 03 (três) ônibus na via Alegrete x Passo Novo, com o valor de passagem de transporte seletivo (especial). Dito isso, cabe salientar que, na atual gestão, deu-se a origem ao contrato de Transporte Coletivo para município de Alegrete, que, pela primeira vez, implementou o transporte público coletivo para a linha Alegrete x Passo Novo. O referido contrato, vigente, possui artigos e cláusulas com obrigações e deveres, entre a Empresa e a Municipalidade, que regulam o bom andamento da prestação do serviço.

O decreto municipal, estabeleceu o valor da tarifa da Linha do Passo Novo em de R$ 4,25 (quatro reais e vinte e cinco centavos) para todos os passageiros, inclusive estudantes, sendo a mesma tarifação realizada no convencional, pois o desconto de meia passagem estudantil é somente para o transporte convencional dentro da cidade, em ônibus que permite o transporte de passageiros em pé e não para o transporte seletivo em rodovia, realizado somente com passageiros sentados, como é o caso das linhas para o Passo Novo.

De acordo com o Município, trata-se da melhor alternativa no momento, diante das condições atuais tarifárias, previstas em contrato em relação a demanda solicitada pelo IFFar, a alternativa adotada, buscando o reequilíbrio financeiro do contrato do transporte coletivo, com base em um estudo mercadológico, por se tratar de uma linha seletiva conforme previsão legal no inciso V do Art. 40 da Lei Municipal 6224/2020, pelas condições e particularidades de transporte de passageiros em rodovias.

O bloqueio gerou grande congestionamento nas imediações da Ponte.