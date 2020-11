Casal sofre ferimentos em grave acidente, entre carro e moto, na Assis Brasil

Na tarde deste domingo(8), um casal sofreu ferimentos em um grave acidente na Avenida Assis Brasil. Ambos foram socorridos e encaminhados à Santa Casa. As ambulâncias do Samu e Bombeiros, assim como, a Brigada Militar atenderam a ocorrência por volta das 15h10min.

De acordo com os policiais militares, os dois veículos trafegavam no mesmo sentido na Avenida Assis Brasil. No cruzamento com a rua Severino Ribeiro, o motorista, de 28 anos, do Palio foi fazer a conversão à esquerda momento em que aconteceu o acidente. O motociclista, de 22 anos, estava realizando a ultrapassagem do carro. O impacto foi na lateral dianteira do Palio. Tanto o carro como a moto Honda ficaram com avarias.

Ainda segundo a Brigada Militar, o motorista do carro foi autuado pela recusa do teste do etilômetro. Um outro condutor, habilitado, iria fazer a remoção do Palio. O casal da moto ficou ferido e, informações preliminares, dão conta que o motociclista sofreu fratura na perna direita e a carona bateu a cabeça. Já o motorista do carro nada sofreu.