Casal vigarista coleciona vítimas de golpes com recursos do meio digital

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A fraude foi recentemente denunciada por uma vítima, que preferiu manter-se anônima, mas que concedeu entrevista exclusiva ao Portal Alegrete Tudo para alertar o público sobre a tática deles.

De acordo com a vítima, o casal age com maestria, utilizando informações falsas e contas bancárias de terceiros para tornar seus golpes ainda mais difíceis de serem rastreados. A mulher, descrita como morena, cabelo ruivo escuro e bem vestida, se apresentava como “Júlia L.”. Ela fala aos vendedores que a compra é destinada a um tio chamado Márcio, mantendo contato constante com ele por ligações telefônicas.

Diretor do Lauro Dornelles diz que perseguição política é a causa do seu afastamento da escola

A vítima postou em sua rede social a venda de um produto de valor expressivo. Na sequência, a mulher e um homem entraram em contato, depois foram ao endereço da alegretense para concluir a transação de compra e venda.

Durante o processo de negociação, o casal insistia em utilizar o Pix como forma de pagamento, mas ao perceber que não funcionava, solicitaram os dados bancários da vítima. Fingindo realizar uma transferência imediata, enviaram um comprovante de TED que, aparentemente, confirmava o pagamento. Entretanto, a transação só seria efetivada no próximo dia útil, pois já era mais de 17h. Sem imaginar ser um golpe, a vítima entregou o produto. Algumas horas depois, o casal foi bloqueado de todos os contatos fornecidos.

Acidente envolve três veículos, na Praça General Osório, e deixa criança ferida

Após a vítima procurar a polícia e registrar um Boletim de Ocorrência (BO), descobriu que o mesmo golpe já havia sido aplicado em várias regiões do país. Outras pessoas também tinham sido lesadas por essa mesma dupla astuciosa. A coincidência de informações e o relato de outro rapaz na própria delegacia, vítima do mesmo golpe, reforçaram a gravidade da situação.

A denúncia do golpe aplicado por esse casal, divulgada pelo PAT, tem o intuito de alertar a comunidade on-line sobre a importância de se manter atenta ao realizar transações comerciais pela internet.