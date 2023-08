Diretor do Lauro Dornelles diz que perseguição política é a causa do seu afastamento da escola

Share on Email

O diretor da Escola Estadual Dr. Lauro Dornelles, Assis Odilon Magalhães, buscou o PAT para abordar as suspeitas que levaram ao seu afastamento, depois da publicação realizada no sábado(5). Magalhães expressou surpresa diante dessas alegações e destacou a sensação de ser alvo de uma perseguição. Ele contextualizou que estava afastado por problemas de saúde e com o intuito de esclarecer a situação, enviou a seguinte nota de esclarecimento:

O diretor da Escola Estadual Dr. Lauro Dornelles, Assis Odilon Magalhães, foi pego de surpresa quando, saindo de laudo médico, tomou conhecimento, via Diário Oficial, que estava sendo afastado de seu cargo. Ele afirma que esta situação é a culminância de um embate travado com a ex-diretora, que, em dezembro de 2021, mesmo sabendo que não podia mais ser reconduzida a uma terceira administração, por impedimento expresso na Lei de Gestão Democrática, articulou uma tentativa de golpe na qual professores eram “convidados” a assinar uma “moção de apoio” para sua permanência à frente do educandário. A tentativa foi frustrada, e Assis Magalhães, como o especialista com maior idade, foi convidado pela 10ª Coordenadoria Regional de Educação a assumir a Direção da Escola.

A ex-gestora havia estabelecido um pequeno comitê com políticos e assessores, que tinham acesso inclusive à sua sala; no local, restaram inúmeras fotos (emolduradas) ao lado destes políticos. Essas evidências são mantidas como provas que sustentam a partidarização de um estabelecimento público. Contudo, sem o cargo almejado (manter-se à frente, na Direção), a ex-diretora se aposentou mas conseguiu deixar um pequeno mas ruidoso grupo de docentes a criar entraves à nova gestão. Liderando o grupo, sua própria irmã.

Já na Gestão atual, o primeiro embate deu-se depois da retirada dos privilégios da Supervisão, como merenda dos alunos que ia direto para a orientadora educacional, que fazia questão de ter este atendimento diferenciado: “Inclusive, exigia das merendeiras as frutas da merenda escolar, já cortadas em pedaços”, relata o diretor.

A orientadora passa a ter um comportamento arredio e a recusar-se respeitar hierarquia, fato que origina três atas registradas contra a profissional. Imediatamente, a 10ª Coordenadoria Regional de Educação é comunicada das ações intempestivas da orientadora, que, a estas alturas, já alegava perseguição. A Coordenadoria recebe todas as comprovações da situação-problema e mostra-se omissa, mesmo na iminência de maiores problemas advindos destas inadequações.

Nisso, revela Assis, chega-se ao ponto mais absurdo desta narrativa: a orientadora Mirta Marlene Gonçalves e a funcionária Jaqueline Paiva, em uma rede social, tramam a morte do diretor. Assis recebe os prints da conversa, encaminha à CRE e registra boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia. Mesmo assim, a Coordenadoria mantém a orientadora na Escola. “Essas pessoas, que comprovei estarem tramando meu assassinato, estão se dizendo perseguidas?”, questiona o gestor, com cópia do boletim de ocorrência em mãos. Na trama, conforme o B.O., uma delas é enfática: “Eu tenho vontade de matar”.

Assis Magalhães afirma que estas e diversas outras situações foram registradas, com as comprovações, e devidamente encaminhadas para, além da 10ª CRE, a Promotoria da Educação, de Uruguaiana, e Casa Civil, em Porto Alegre.

Há um grupo expressivo de professores e funcionários que estão indignados com o afastamento do diretor. As perseguições aludidas para embasar tal situação são desconhecidas por docentes e servidores; e também pelo CPM e Conselho Escolar. Os professores e funcionários irão publicar um manifesto, nas próximas horas.