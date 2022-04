Casinha Literária é um incentivo à leitura

Um domingo de Páscoa que ficará na memória de muitas crianças e adultos, que participaram das atividades e da inauguração e instalação da Casinha Literária do bairro Centenário.

O dia 17 de abril, teve uma tarde maravilhosa com historinhas infantis contadas professoras Tati Quintana e Ana Lúcia, além da entrega de kits de doces alusivos à Páscoa para as crianças que estavam presentes . Tudo ocorreu na pracinha do bairro, ainda em fase de organização, mas que teve um grande empenho de toda equipe que participou da ação.



A programação foi organizada pela diretoria da Associação de Moradores, liderada pela Presidente Marcele Fávero Almeida e sua equipe de colaboradores. Em parceria com a Biblioteca Pública Municipal Márcio Quintana representada pela coordenadora Aliriane Almeida e com o Coletivo Multicultural representado pelo Paulo Amaral, a ação visa levar a cultura ao bairro, desta forma, adultos e crianças terão acesso a livros.

Com o apoio de todos, a casinha foi instalada junto à pracinha e as crianças já tiveram acesso aos livros.



A presidente estava muito feliz pelo projeto e agradeceu a cada um que colaborou e proporcionou um momento mágico para as crianças.

A tarde também teve a presença do vereador Luciano Belmonte que doou algodões doces e realizou a limpeza na pracinha através de seu gabinete.

“Agradeço ao vice-presidente do Bairro Centenário, Virgílio Escobar, que ajudou a arrecadar doces, a instalar a casinha juntamente com o Rafael Vasques e Paulo Amaral . À Secretária do bairro, Mireli Stangherlin que montou os kits personalizados e que também auxiliou na arrecadação de doces. Outra atração que animou a criançada foi o personagem “Dom Quixote” liderado pelo Jader Mayer que contou suas aventuras e fez todos se divertirem. Com muita música , histórias e brincadeiras a tarde foi muito agradável” – conta a presidente Marcele.



Marcele tem muitos projetos, quer concluir a estruturação da pracinha com instalação de lixeiras e bancos e aguarda a chegada da academia popular através de emenda do deputado Márcio Biolchi.

A presidente citou que tudo o que está sendo feito começou na gestão do ex-presidente Dolisete Ferreira e que ela está dando continuidade nos planos .

Muitos projetos culturais, concurso de redação, de leitura, na área da cultura e do esporte, serão implementados no bairro, assim como, outras demandas. Marcele afirma que momentos de entretenimentos são significativos e pretende fazer sempre que os moradores possam usufruir .

A diretoria agradece cada um que colaborou para a realização dessa tarde de comemorações.