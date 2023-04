Caso de Dengue contraído em Alegrete é confirmado e novos casos são analisados

Alegrete teve confirmado, na quinta-feira (13), o primeiro caso autóctone de dengue — quando a doença é adquirida na própria cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, até o momento existem outras 25 notificações e mais três casos confirmados,”importados”.

Este é o primeiro caso autóctone, da doença, na história de Alegrete. O paciente é um trabalhador rural de 58 anos, que tem endereço na região da Cidade Alta. Ele procurou atendimento médico há oito dias e diante do quadro clínico compatível com a doença, foi realizado o exame de triagem e o resultado foi positivo (teste rápido). A fim de confirmar o diagnóstico, o paciente coletou o exame sorológico, que foi encaminhado ao Laboratório Central (LACEN) em Porto Alegre e o resultado também foi positivo.

Antes mesmo de vir o resultado, a equipe do setor de vetores foi até o endereço e adjacências, realizou uma limpeza, o que chamam de varredura, como já havia destacado a Secretária de Saúde Haracelli Fontoura.

Dos casos “importados”, os moradores residem: duas na Zona Leste e uma na região central, além disso, de janeiro a março, foram eliminados mais de 160 focos pela vigilância em vetores. O que preocupa é que 100% das análises coletadas em Alegrete apresentaram larvas de Aedes Aegypti e os casos que chegam até as Unidades Básicas de Saúde são considerados suspeitos até a confirmação pelo LACEN que em 48hs confirma ou negativa.

De acordo com Marco Dorneles, assessor técnico estatístico da SMS, o Aedes é responsável por ser um vetor intermediário de até quatro patologias, acrescentando que as três principais são: Dengue, Zika e Chikungunya (que teve somente um caso confirmado no município – “importado”, no ano de 2016).

A Secretaria de Saúde criou um Comitê intersetorial, para monitoramento e ações no combate das arboviroses, onde há: Defesa Civil, demais Secretarias do Município, Exército, Vigilância Sanitária, UABA, Bombeiros, Vigilância Epidemiológica entre outros.