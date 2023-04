Festival da Linguiça traz cursos, palestras e reúne lideranças da Fronteira nesta sexta

Em uma já acertada iniciativa da Prefeitura por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com o Sindicato Rural de Alegrete (SRA), Centro Empresarial de Alegrete (CEA) e Associação Alegretense de Agroindústrias (ALEGRO), inicia nesta sexta-feira na 3ª Capital Farroupilha o 1° Festival Estadual da Linguiça Campeira Tradicional.

Uma farta programação se estende até domingo (16), no Parque Doutor Lauro Dornelles. Com intuito de romper fronteiras com a produção de linguiça, o objetivo do festival visa enaltecer o produto tradicional do município como forma de incentivo ao turismo. Com diversas atrações como alternativas ao público que irá prestigiar o evento, a programação inclui shows, mostras de artesanatos, rodeio campeiro e muita degustação do prato principal do festival.

A 1ª edição inicia às 8h, com o curso “Embutidos e derivados de carne” a cargo do SENAR no stand do Sindicato Rural de Alegrete. Na pista de provas entra em cena o III Rodeio Crioulo do Alegrete. Destaque da manhã, o Café com Inovação (8h15min), que consiste numa apresentação sobre Ecossistema de Inovação de Alegrete e Lançamento do II Seminário Alegrete – Uma Cidade Inovadora, a atividade será no pavilhão da Feind

A partir das 8h30min, no Casarão do Parque acontece a Assembleia da União dos Legislativos da Fronteira Oeste (ULFRO). Às 10h, haverá a palestra show com o empreendedor social Chiquinho Divilas, com apresentação pelo Programa Inova RS do Governo do Estado, a atividade tem como público-alvo estudantes do município e acontece no palco principal do festival.

No período da tarde haverá a reunião da Associação dos Municípios da Fronteira Oeste do RS (AMFRO), no Casarão. Dois importantes painéis acontecem na sexta. Às 14h30min, o painel “Agroindústrias e o Sistema de Inspeção Municipal (SIM)” – Restaurante do Parque, e às 15h, ocorre o painel de turismo regional com Ivane Favaro, do projeto RADAR/SEBRAE. No palco principal haverá o lançamento do II Fórum Municipal de Turismo de Alegrete.

Já às 17h no Palco Pitchs acontece “Nossa terra, nossa gente, nossas riquezas”, programação no palco Feind. A partir das 19h30min será realizada a abertura oficial do I Festival Estadual da Linguiça Campeira Tradicional e também o lançamento oficial da 14ª Semana Arrozeira de Alegrete com degustação de arroz com linguiça confeccionado pela Panela Campeira da Associação dos Arrozeiros de Alegrete (AAA) e IRGA, programação no restaurante do Parque. Logo após acontece o show de abertura com Lisandro Amaral no palco principal.

Para o público que for prestigiar a programação do festival a entrada é gratuita no parque, porém o grupo de jovens Demolay fará a arrecadação de alimentos não perecíveis, roupas e gêneros de higiene como forma opcional aos visitantes do evento.

Foto: Sindicato Rural de Alegrete