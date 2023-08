Categoria 2012 do Flamengo vence amistoso preparativo ao Torneio Primavera

No último sábado (12), o Flamenguinho entrou em campo para um amistoso preparativo ao Torneio Primavera. A categoria 2012, comandada pelo treinador Edson Lima, o Pelé recebeu a Escolinha de Manoel Viana.

A partida foi realizada no campo do 12º BE, e foi favorável ao rubronegro alegretense. De amplo domínio, o Flamengo fez valer o fator casa e acabou goleando o time vianense por 3 a 0. Os gols alegretenses foram marcados por Pietro (2) e Álvaro.

Para o comandante Pelé, o jogo foi bastante proveitoso, uma vez que deu ritmo de jogo para gurizada que vem enfrentando uma carga de treinamentos. “Pudemos sentir a energia de um jogo e eles se ambientarem mais num jogo competitivo. Foi muito bom, não só pelo resultado, como pela postura que tivemos diante de um adversário qualificado”, avaliou Lima.

O Flamengo mantém os treinos aos sábados no campo do 12º BE e o plantel 2012 conta com 25 meninos de Alegrete, treinando regularmente para a competição.

O Flamengo estreia no dia 12 de outubro no 11º Torneio Primavera frente a Chapecoense. O primeiro jogo às 8h com a Sub-11 e logo em seguida a Sub-12, os jogos são duplos entre as equipes com suas duas categorias.

Fotos: reprodução