Sine fará cadastramento para vagas no Stock Center na próxima semana

Dentre as vagas, a agência vai oferecer 80 postos de trabalho para o setor Operacional do Mercado Stock Center. O atendimento vai iniciar às 8h 30min.

Para disputar uma das vagas do Stock Center é necessário ter ensino médio completo ou curso superior. Quem tiver 17 anos (meninas) e completar 18 em dezembro próximo pode se inscrever, também, se estiver cursando o 2º grau. Rapazes a partir dos 18 anos e todos com curso de informática básico. No próximo dia 22 de agosto será feito um cadastramento dos interessados nas vagas do Stock Center e já agendadas as entrevistas para seleção nos dias 29, 30 e 31 de agosto. Os interessados deverão levar documentos com fotos e currículo em mãos.

A previsão de abertura do mercado Stok Center, em Alegrete, será no mês de outubro na Avenida Tiaraju ao lado do Jockey Clube.