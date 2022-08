Categorias de base do Real assistem palestra “Uma lição de vida”

Na última quarta-feira (24), o treino foi diferente para as categorias de base da Sociedade Esportiva Real. A gurizada entrou em quadra para assistir uma palestra.

” O Esporte como veículo de transformação do homem em cidadão – Uma lição de vida”, o tema proposto pelo alegretense Elci Sidinei Abreu Pavani. O professor Pavani, como é conhecido ostenta um currículo invejável e traz em sua trajetória como atleta: Tri campeão citadino ( Duas pelo Sete de Setembro e uma com o Real), Vice-campeão estadual Juvenil pelo Sete( 1960); Campeão Estadual pelo Sete( 1961); Bi- Campeão dos JIMP ( Rosário do Sul ) como professor; Tri do Citadino de Vôlei feminino (treinador); Campeão Estadual de Vôlei Juvenil dos JERGS ( 1972 ), e um estadual de vôlei com o CDC , à época EDC).

Os atletas da escolinha do Real, por cerca de 40 minutos, vidraram os olhos pela história. Segundo o treinador Rodrigo Gasolina, o objetivo da escola é sempre fazer com que os alunos tenham bons exemplos e nada melhor que o professor Pavani, para passar esse conhecimento.

“Boa palestra, ao usar sua sabedoria para falar com os jovens jogadores (alunos) não só sobre esporte e sua trajetória, mas tamanha importância da disciplina e determinação”, resumiu o ex-jogador profissional, que hoje realiza um trabalho elogiável nas categorias de base do Real.

A palestra chama atenção. Após apresentação, o palestrante cativa a todos e logo inicia uma história falando de um amigo e no final surpreendente, recebe aplausos e emociona a gurizada.

“Obrigado pela palestra e por podermos conhecer a sua história. Colaborou ainda mais para os jovens. Em nome da escolinha de futsal Real Alegrete, fica nosso agradecimento e saiba que nossa escola sempre estará de portas abertas”, resumiu Gasolina.

A palestra é gratuita, segundo Pavani. Escolas interessadas podem agendar pelo telefone (999340133). Em 40 minutos, a palestra “O Esporte como veículo de transformação do homem em cidadão – Uma lição de vida”, é abordada de maneira cativante pelo alegretense que marcou época no esporte alegretense.

Fotos: Real