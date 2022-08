Cavalarianos da 4ª Região vão trazer a chama dos festejos de Canguçu

Nos dias 12 e 13 de agosto acontecerá a 73ª Geração e Distribuição da Chama Crioula do Rio Grande do Sul na cidade de Canguçu. O evento, que marca a abertura dos festejos farroupilhas no Rio Grande do Sul, prevê um público acerca de 4 mil pessoas nos dois dias de evento.

De Alegrete, de acordo com o coordenador dos Festejos, Cléo Severo Trindade, 12 cavalarinaos da 4ª Região Tradicionalista que inclui Alegrete, Quaraí, Barra do Quaraí e Uruguaiana vão receber a centelha da chama que virá em cavalgada até o Marco das Três Divisas.

Será praticamente um mês em cima de lombo de cavalos para vir de lá até os municípios da nossa Região e, assim dar início a Semana dos Festejos de 2022. A Semana dos Festejos inicia no dia 13 de setembro.

O acendimento da Chama Crioula, marco a abertura dos Festejos Farroupilhas no Rio Grande do Sul, percorre as principais regiões tradicionalistas. É carregada por grupos de cavaleiros que espalham o fogo, símbolismo da coragem, a união dos povos e o amor do gaúcho pela sua terra.