Alegretense estreia com vitória jogando pelo profissional do Criciúma

O alegretense Kaik Viçosa realizou um sonho no último domingo (31). O guri que saiu de Alegrete com a família em busca de jogar profissionalmente, fez seu primeiro jogo profissional vestindo a camisa do Criciúma.

Kaik é campeão catarinense Sub-17 pelo Tigre, e uma das apostas do time de Santa Catarina. O guri de Alegrete tem se destacado, inclusive atuou como titular na disputa da Copa do Brasil.

Kaik está no último ano do ensino médio e mora com a família em Criciúma. Os pais Elaine Menine e Tiago Recoba, estão orgulhosos pela conquista do filho. Eles que sempre acreditaram no potencial do guri, peregrinaram algumas cidades pelo Rio Grande do Sul, Minas Gerais e agora comemoram o sonho consolidado de Kaik jogar profissionalmente em Santa Catarina.

O alegretense possui um contrato com a agência Work For Soccer, conhecida assessoria de atletas. Kaik é gerenciado pela Work que cuida de toda parte extra campo.

Jogando na lateral direita Kaik Viçosa ajudou o Criciúma a conquistar o primeiro objetivo da disputa do Campeonato Catarinense da Série B. O Tigre venceu o Tubarão por 3 a 0 na tarde de domingo (31) no estádio Heriberto Hülse e encerrou a primeira fase da competição estadual na liderança. Os gols do confronto da 9ª rodada foram marcados por Renan Areias, Rayan e Rodrigo Souza.

Com o resultado positivo, o Tigre, que foi novamente comandado pelo auxiliar técnico Rodrigo Leitão, somou 18 pontos na tabela de classificação e enfrenta o Guarani nas quartas de final. O jogo de ida, que ainda não tem data e horário definidos pela Federação Catarinense de Futebol, será disputado no estádio Renato Silveira, em Palhoça. O confronto que decide a equipe classificada para as semifinais ocorre no Majestoso.

Goleada do Tigre na estreia de Kaik pelo time profissional. Foto: Lucas Perraro

O Catarinense da Série B deste ano iniciou com dez clubes na disputa: Atlético Catarinense, Blumenau, Caravaggio, Carlos Renaux, Criciúma, Guarani de Palhoça, Inter de Lages, Metropolitano, Nação e Tubarão. A decisão do campeonato terá os dois representantes da Série A do ano que vem.

Na fase inicial, os dez participantes jogaram entre si em turno único, conforme a tabela de jogos desenvolvida pela Federação Catarinense de Futebol (FCF). Ao fim da primeira fase, os oito melhores classificados avançam para a segunda fase. A partir de então, as equipes vão se enfrentar em duelos mata-mata, com jogos de ida e volta. O Tigre tem a vantagem de decidir em casa por ter encerrado a primeira fase na liderança.

“31/7/2022, data que ficará marcada para sempre na minha vida. Feliz demais por fazer parte deste momento. Feliz pela vitória, e ainda mais pela minha estreia no time profissional. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, meus familiares. Só nós soubemos o que passamos chegar até aqui, agradecer a WorkForSoccer, que tem me dado todo apoio necessário. Ao Criciúma pela grande oportunidade. Em especial todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que eu chegasse neste grande dia. Só agradecer a Deus, pois isso é só o começo”, destacou Kaik.

Fotos: Caio Marcelo