Cavalgada do Bem, deste ano, vai destinar a arrecadação para o Banco de Alimentos

No último dia 26 foi lançada, no Jornal do Almoço, a 3ª Cavalgada do Bem, uma parceria da RBS TV e Rede de Bancos de Alimentos RS, a qual o Banco de Alimentos de Alegrete é filiado.

Informamos que já se encontra disponível o site das Cavalgadas do Bem www.cavalgadasdobem.com.br para inscrições de CTGS, Piquetes e Grupos de Cavalgadas.



A Cavalgada ocorrerá dia 18 de dezembro (sábado), onde os alimentos arrecadados serão destinados ao Banco de Alimento de Alegrete, que destinará as instituições sociais de Alegrete.

Regulamento das Cavalgadas do Bem

As inscrições para a 3ª edição das Cavalgadas do Bem começam no dia 26 de outubro, em todo o Rio Grande do Sul. O objetivo é arrecadar alimentos de porta em porta, com a ajuda de carros de apoio. Para participar, entidades tradicionalistas e grupos de cavalgadas deverão acessar o site www.cavalgadasdobem.com.br e informar os dados solicitados.

As cavalgadas, em todo o estado, estão marcadas para a manhã de sábado, dia 18 de dezembro. Em função da pandemia, o número de participantes, por cavalgada, é limitado a 25 pessoas.

Deve ser respeitado um distanciamento mínimo de 1 metro entre os cavalos, e o uso de máscara é obrigatório. Já os animais devem estar com todos os exames sanitários exigidos pelas autoridades.

Promovidas pela Rede Banco de Alimentos RS e pela RBS TV, a última edição das Cavalgadas do Bem reuniu 5 mil prendas e peões em dezembro de 2019, com 196 grupos inscritos em 116 municípios do Rio Grande do Sul. Foram arrecadadas 90 toneladas de alimentos. Este ano, a coordenação será do tradicionalista Verceli de Oliveira, de Passo Fundo.

“Pelas regras, os donativos coletados serão destinados às unidades do Banco de Alimentos de todo o Rio Grande do Sul, nas cidades onde a instituição está presente. ”, explica Verceli.

No dia das Cavalgadas, cada grupo se compromete a informar, até às 15h, diretamente no site www.cavalgadasdobem.com.br, clicando no botão “Informar as arrecadações realizadas”, preenchendo o formulário com o total coletado.

Para mais informações o contato do banco de Alimentos de Alegrete é (55) 999566385 ou diretamente na Associação dos Arrozeiros de Alegrete as quartas-feiras das 14h ás 17h.



BANCO DE ALIMENTOS DE ALEGRETE, COMBATENDO A FOME E LEVANDO ESPERANÇA