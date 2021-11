Ela, que é autodidata tem um leque muito completo de sugestões com massas: biscoitos, pães, pizzas, cucas, panetones, chocotones e demais variedades.

Muito espontânea e acolhedora, recebeu a equipe do PAT em sua residência no bairro Vera Cruz. Sorridente, disse que inicialmente estava nervosa, mas com o tempo ficou mais tranquila ensinou o passo a passo de uma deliciosa pizza de calabresa com cebola. A pizza é um dos alimentos mais consumidos no mundo e no Brasil não é diferente. O Pais perde apenas para o EUA.

Durante a entrevista, Marione brinca que, com a massa ela se realiza e faz muitas receitas, o que não sabe busca aprender e também já realizou algumas invenções. Ela que é natural de Sapucaia do Sul está em Alegrete há um ano e meio.

Com sua Fé, Marione que pode ser encontrada no calçadão vendendo seus produtos, disse que o início não foi fácil. Quando saiu pela primeira vez para oferecer os pães voltou muito desanimada, para casa, pois de cinco conseguiu vender apenas três.

Gastronomia no PAT ensina fazer pizza calabresa com cebola

Porém, resolveu encarar o desafio de se superar a cada dia e, atualmente já chegou a vender 40 pães em um dia, além de todas as outras encomendas que também confecciona. “Há oito anos eu me dedico a fazer o que mais amo, isso foi depois de passar por algumas provações,por isso, na minha página o pão é descrito como o Pão da vida” comentou.

Ela também pontua que tudo foi possível depois de uma conversa com Deus. “Teve um período, ainda em Sapucaia, que nada dava certo, mas eu tinha muita vontade de seguir no ramo da panificação, então orei com toda minha sinceridade e, a partir dali Deus me mostrou que tudo é possível e não parei mais.”- lembra.

Veja abaixo o vídeo com a receita: