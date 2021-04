Cavalo com mais de 20 anos está livre de puxar carroça

Compartilhe















Na tarde de ontem(15), a Guarda Municipal realizou buscas a um animal no bairro Saint Pastous. A denúncia, de acordo com o diretor da Angelo Tertuliano, era de que um cavalo estava sofrendo maus-tratos por estar debilitado e mesmo assim, estaria atrelado à carroça.

Durante à tarde, os guardas municipais localizaram o animal que estava com o proprietário. Foi acionado o médico veterinário da Prefeitura, Carlos Humberto e a vereadora e também veterinária Dileusa Alves, compareceram no local. Após uma avaliação, foi constatado que o cavalo é bem idoso, mais de 20 anos, estava com uma pequena lesão no lombo e precisa de vitaminas e vermífugos – disse Tertuliano.

Foi realizada uma notificação para o proprietário que se responsabilizou em deixar o animal em um campo e não mais utilizá-lo atrelado na carroça, além dos demais cuidados. “Na avaliação, o animal não apresentava nenhum risco de morte, por esse motivo foi ofertada essa possibilidade ao dono. O cavalo será acompanhado nos próximos dias e, caso ocorra alguma irregularidade será levado ao potreiro da Prefeitura”- comentou.

Na tarde de quinta-feira(15), as primeiras medicações já foram aplicadas no animal.

Em nota, a ONG OPAA destacou:

Uma equipe da Guarda Municipal, juntamente com os Veterinários Carlos Humberto, representando Município e Dileusa Alves, representando a OPAA, acompanharam caso de denúncia de maus tratos de um animal cavalar. O diálogo, empatia e vontade de resolver os problemas é fundamental. O cavalo tem mais de 20 anos, o condutor foi notificado a não colocá-lo na carroça. A OPAA doará ração e remédios. Nosso papel não é julgar, queremos ajudar tanto o animal quanto a família do condutor. Agradecemos além das pessoas já mencionadas ao Sr. Ângelo Tertuliano, Marta Dorneles, Alexandra Freitas, Nara Leite e a empresa CAAL parceira na doação da ração.