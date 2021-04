Alegrete recolhe toneladas de lixo eletrônico e arrecada roupas para Campanha do Agasalho

Compartilhe















A Secretaria de Meio Ambiente (Semmam), promoveu diversas ações descentralizadas de coleta de resíduos eletrônicos nos últimos 8 dias em Alegrete.

Desde o dia 9 de abril, quando a Zona Leste teve oportunidade e passou pelos bairros Santos Dumont, na segunda-feira (12), nos bairros Vera Cruz, Emílio Zuñeda e adjacências e culminou no dia 15, com mais uma ação em parceria com a Empresa Natussomos, Foram 8 horas diretas recolhendo materiais na Avenida Freitas Valle, ao lado do Centro Cultural. Segundo levantamento da secretaria foram coletadas mais de 12 toneladas de resíduos eletrônicos.

Os resíduos eletrônicos, conhecidos como lixo eletrônico, representam um problema crescente em nossa sociedade, já que o descarte incorreto de itens, cada vez mais presentes em nosso dia a dia, causa diversos impactos ambientais, alerta a equipe da Semmam.

“O descarte incorreto traz riscos para a saúde da população. Por isso, contamos com a colaboração de todos. Os eletrônicos têm destino certo”, avaliou a secretária municipal de Meio Ambiente, Gabriella Segabinazi.

Conforme o governo municipal, notebooks, computadores, celulares pilhas, baterias, tablets, entre outros, se descartados no lixo comum são extremamente prejudiciais ao meio ambiente. “Todos esses eletrônicos possuem metais pesados em sua composição, como chumbo, mercúrio, cádmio, arsênio, etc. Descarte incorreto pode contaminar, por exemplo, o solo e os lençóis freáticos (água)”, explica Gabriella.

O prefeito Márcio Amaral, enfatiza que o recolhimento de lixo eletrônico em Alegrete foi um sucesso. “O governo municipal e o meio ambiente agradecem pelo engajamento dos munícipes”, diz.

O vice-prefeito Jesse Trindade que também esteve no local fez questão de ressaltar que quando os resíduos são jogados de forma indiscriminada, sem seleção e destinação adequada, existe um crescente acúmulo do que é popularmente conhecido como “entulho”, uma vez que não existe seleção ou controle sobre os resíduos despejados. Além disso, também não existe qualquer tipo de controle sobre pragas que possam se alojar e se proliferar nestes entulhos. Assim, há um grande potencial para proliferação de ratos, baratas, insetos e todos os tipos de doenças associados a estes vetores. Algo muito preocupante no momento de enfrentamento à dengue.

Campanha do Agasalho

No local também foram recebidas doações de muitas peças de roupas para a Campanha do Agasalho, em parceria com Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.

A secretária de Promoção e Desenvolvimento Social Iara Caferatti avaliou de forma muito positiva a ação conjunta com a Semmam e ressalta que a Campanha do Agasalho 2021 tem a parceria da Câmara Municipal de Vereadores e a União das Associações de Bairros de Alegrete (UABA).

Ela também ressalta que sua pasta trabalha em parceria coma Secretaria da Saúde, UABA, Conselho Municipal de Alegrete na Vacinação Solidária para arrecadar alimentos não perecíveis durante a vacinação contra à Covid-19 e Influenza. “Quem quiser colaborar pode levar um alimento”, destaca.

A Prefeitura trabalha ainda, em parceria com a Câmara Municipal e UABA, a campanha Unidos Contra a Fome para arrecadar alimentos não perecíveis e produtos de higiene.

Júlio Cesar Santos Fonte e Fotos: DpCom/PMA