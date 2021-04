Previsão indica sexta chuvosa, mas fim de semana será de tempo seco em Alegrete

Compartilhe















Conforme o Somar Meteorologia, ainda chove nesta sexta-feira (16). A previsão se estende por boa parte do Estado até o sábado. Áreas da região central deverão receber 40mm até o domingo (18).

A 3ª Capital Farroupilha estava com uma precipitação superior a 11 mm para quinta, e segundo dados da Estação Alegrete da CPRM, na atualização das 16h, não havia registro de chuva.

Pela previsão do Metsul, para sexta-feira (16), são estimados 8,7 mm, com temperatura variando entre 19 e 27ºC. Já para o sábado (17), o sol aparece com algumas nuvens. A mínima será de 17ºC, e durante o dia não passa dos 28.

No domingo (18), a mínima cai para 15, e a máxima será idêntica do sábado. A semana começa com 14ºC, céu claro com temperatura máxima chegando aos 28ºC.

Na semana que vem, espera-se tempo seco no início e retorno das precipitações na segunda metade da semana, a partir da quinta-feira (22).

Júlio Cesar Santos Fonte: Metsul e Somar Meteorologia Foto: Alex Lopes