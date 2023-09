Cavalo morre na Zona Leste de Alegrete em possível choque elétrico

Ao chegar ao local, os bombeiros isolaram a área e o animal seria retirado pela Secretaria de Infraestrutura, nesta manhã. O diretor de iluminação, Marnoon Poltozi Vargas, destacou que tudo indica que o cavalo estava preso à estrutura metálica, pois estava com uma corda e buçal, “roçou” no poste sacudindo a luminária até entrar em curto-circuito. Também não se descarta a suspeita de que o animal possa ter sofrido um choque em decorrência das descargas atmosféricas que ocorreram durante a noite.

Evento raro: vaca no interior de Alegrete dá à luz trigêmeos em parto natural

As circunstâncias precisas que levaram à morte do cavalo ainda não foram esclarecidas. O incidente serve como um lembrete da importância de garantir a segurança dos animais, especialmente em situações climáticas adversas. ” Deixar um animal amarrado ao poste metálico com aquele tempo é no mínimo imprudência”. Quando fomos ao local, verificamos que a luminária já estava sem corrente de energia no poste”- citou.

Atualizando:

A proprietária do cavalo entrou em contato com o PAT e destacou que estavam levando dois cavalos “a cabresto”, para outra região em razão de que onde os equinos estavam, ocorreu invasão das águas da chuva. “No momento em que passamos pelo local, percebemos que ele caiu. De imediato, saímos do local e acionamos a BM, pois ficamos com receio de choque. O cavalo não estava atado ou se roçando no poste”- explicou.