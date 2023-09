Evento raro: vaca no interior de Alegrete dá à luz trigêmeos em parto natural

Na manhã de quinta-feira(7), na fazenda Cataventos, localizada a 40 km de Alegrete, uma vaca deu à luz três filhotes, um evento extremamente raro entre bovinos. Em geral, as vacas dão à luz apenas um bezerro por gestação, sendo casos de gêmeos já considerados incomuns e de trigêmeos, excepcionais.

Especialistas afirmam que a probabilidade de ocorrência de trigêmeos em uma gestação bovina é de aproximadamente um a cada cem mil animais. Tanto o parto quanto a gestação, neste caso, ocorreram de forma natural, sem intervenções.

O proprietário do estabelecimento rural, Altair Alves Pereira, expressou sua surpresa e alegria com o nascimento dos trigêmeos. Ele afirmou que essa foi a primeira vez que presenciou tal acontecimento em sua propriedade no Parové. O produtor expressou sua esperança de que tudo corra bem, especialmente considerando a previsão de muita chuva no período.