Vice- prefeito, vereadores e forças de segurança verificam locais mais atingidos pela enchente em Alegrete

Eles estão verificando, in loco, a situação de todas as áreas inundadas aqui na zona urbana. Um dos locais mais afetados, até o momento, é o bairro Santo Antônio. Nesse bairro, casas volantes já estão em ruas onde a água não chegou.

Passeio de tartaruga em rua da Prado surpreende moradores

No ginásio do IEEOA já são 27 pessoas desabrigadas. Para este local já foi destinado água potável material de limpeza e kits de alimentação para que as pessoas façam suas próprias refeições.

O tempo passa e a situação não muda: centenas de cães vivem pelas ruas de Alegrete

De acordo com a Defesa Civil, em boletim das 11h, deste dia 8, o rio Ibirapuitã estava a 11m 54cm acima do normal, subindo cerca de 3cm por hora. Até o momento são 27 pessoas desalojadas em casa de amigos, parentes ou em barracas nas ruas. Nos dois abrigos ativos- ginásio IEEOA e antigo posto de saúde do bairro Macedo são oito famílias- com 15 pessoas fora de casa.