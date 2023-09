Alegrete já contabiliza 80 pessoas desalojadas e 15 desabrigadas

Era 20h30min, da quinta-feira (7), quando o rio Ibirapuitã atingiu a cota de inundação. O acumulado da chuva alcançou 70mm. Nas últimas 24 horas chega a 77,2 mm conforme dados da estação automática CPRM/ANA.

Na manhã desta sexta-feira (8), o nível do rio estava em 10,44m, com projeção da Defesa Civil que a cada hora o nível eleve 3 cm. A reportagem esteve no ginásio do IEEOA/ECM onde já estão oito Famílias desabrigadas.

São 15 pessoas desabrigadas, entre elas crianças que estão no local, em sua maioria moradores do bairro Macedo. Ainda nas primeiras horas, a maior necessidade dos desabrigados era água potável. Duas mulheres haviam buscado água próximo a rodoviária da cidade para começar o dia.

Em contato com o diretor da Defesa Civil de Alegrete Renato Grande, já existe uma mobilização com visitas nos abrigos. A secretaria de assistência social está fazendo o levantamento das necessidades dos flagelados. Alegrete contabiliza 27 famílias desalojadas num total de 80 pessoas.

Os bairros atingidos com a inundação do rio são Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo e Promorar. O município possui dois abrigos ativos, um no ginásio do Oswaldo Aranha e no antigo Posto do Bairro Macedo. A Defesa Civil disponibiliza os telefones (55) 3961 1707 / (55) 991589544.

Desde a madrugada equipes da prefeitura e voluntários trabalham para ajudar as vítimas de mais uma enchente no município. Além da força tarefa montada pelo Exército Brasileiro.