Cavalos desaparecem durante queima de fogos no bairro Assunção

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na virada do ano novo, dois cavalos desapareceram do bairro Assunção. O proprietário relatou que eles sumiram após se assustarem com os fogos de artifício.

Conforme o relato do dono, os cavalos, um potro de pelagem tortilha negra e um cavalo lazão, foram vistos pela última vez em seu pátio antes da meia-noite. O estrondo dos fogos de artifício os assustou, levando-os a fugir do local.

Pioneira, alegretense deixa sua marca na São Silvestre

As informações indicam que os cavalos foram avistados nas proximidades do bairro Progresso. O proprietário mencionou que os animais costumam andar sempre juntos.

Homem é executado a tiros no primeiro dia de 2024 em Alegrete

Ele está apelando à comunidade em busca de ajuda para localizá-los. Caso alguém tenha informações sobre o paradeiro dos animais, é solicitado que entre em contato pelo número de telefone 5599734-3436, que atende tanto ligações quanto mensagens via WhatsApp.