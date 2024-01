Pioneira, alegretense deixa sua marca na São Silvestre

Share on Email

A primeira mulher de Alegrete a participar da Corrida Internacional de São Silvestre, Jucélia da Silva, compartilha a emoção de correr ao lado de 35 mil atletas na 98ª edição, ocorrida no último dia 31 de dezembro. Orgulhosamente carregamos a bandeira de Alegrete e do Rio Grande do Sul em nossos peitos, enquanto nossas pernas impulsionavam a força necessária para percorrer todo o trajeto.

Considerada a principal prova da América Latina, o evento reuniu 35 mil corredores, entre profissionais e amadores, representando aproximadamente 50 nacionalidades. Eles percorreram 15 km pelas ruas e avenidas da capital paulista. “É inexplicável a grandiosidade dessa prova, considerando a quantidade de participantes e a diversidade de culturas e povos que se encontram nas ruas de São Paulo”, afirma Jucélia.

Orgulho de representar Alegrete

-Eu não esperava alcançar um desempenho tão bom, mas Deus me proporcionou força e coragem, juntamente com a colaboração do meu colega Carlinhos Cézar da Silva Torres. Ele esteve ao meu lado o tempo todo, fornecendo água e incentivando-me a completar o percurso correndo.

Os cinco atletas de Alegrete

Jucélia agradece a Deus por conceder-lhe saúde, ao esposo Ralfe Dorneles Goulart por acreditar em seu potencial, à chefe Tânia Almeida por liberá-la do trabalho, e a todos os seus patrocinadores que contribuíram. Além disso, expressa sua gratidão a todos os alegretenses que apoiaram comprando rifas e enviando energia positiva, todos esses elementos foram fundamentais para o sucesso.

Agradece também ao companheirismo dos colegas João Augusto Miranda, Francisco B. Dornelles, Fábio Bilher e Carlinhos Cezar da Silva Torres, companheiros inseparáveis desde Alegrete até o tempo na capital paulista.

Jucélia estende sua gratidão ao atleta uruguaianense Jean Carvalho e sua esposa por recebê-los em seu apartamento, onde desfrutaram de um delicioso churrasco. Reconhece o apoio da Prefeitura de Alegrete, que disponibilizou um carro com motorista, João, para ida e volta até Porto Alegre.

“Que eu sirva de exemplo para todas as mulheres alegretenses um dia participarem, e que esta conquista sirva de inspiração para nunca desistirmos e desafiarmos nossos limites”, destaca Jucélia.

Tenho muito orgulho de ter ido representar a cidade de Alegrete. E fazer a minha primeira São Silvestre,foi muito difícil mas não impossível.

