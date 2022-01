Cavalos soltos no centro de Alegrete

No dia 6, eles estavam na Rua General Sampaio, no centro da cidade, em uma rua de intenso movimento. Eram dois animais adultos e um potrilho, assim como, neste sábado(8), outra cena foi flagrada no cruzamento da Rua Dos Andradas com Vasco Alves, Centro.

Quando acontece isso é preciso avisar a Guardar Municipal que deve providenciar o recolhimento dos animais que são enviados ao Potreiro Municipal.

Desde que passaram a ser recolhidos, há três anos, diminuiu o número de animais soltos pela cidade. Quando são aprendidos o dono tem 15 dias para retirar os animais.

Cavalos soltos no Centro

Atualmente, oito animais estão no potreiro municipal e, conforme Angelo Tertuliano, já passou a data de 15 dias para que o dono pague e leve seu animal de volta. Quando isso acontece eles são doados, por indicação da OPAA, para pessoas do interior, ficando assim longe da área urbana.

A multa está hoje me 780 reais por cada animal apreendido- valor alto, já é para tentar inibir que as pessoas deixem os animais soltos, podendo inclusive provocar acidentes.