O momento é de redobrar cuidados para conter contaminações da Covid

Com mais de mil casos positivados e o atendimento da UPA estrangulado, com pessoas com sintomas gripais em alta, é importante que as pessoas continuem higienizando as mãos e usando máscaras. E busquem as suas unidades de saúde que estão agendando testes, além do Gripário que atende das 12h às 21h.

A Santa Casa já proibiu visitas a internados para evitar a contaminação que está em alta. Eventos com grande potencial de aglomerações foram cancelados em Alegrete.

Número de infectados pela Covid bate novo recorde em 24h

Nesta época, e com o tempo seco, aumentaram as alergias respiratórias que, também, incomodam e requerem cuidados especiais.

Como a maioria da população já foi vacinada, quem contraiu Covid, mesmo que pela primeira vez, não teve sintomas mais fortes, porém, faz o repouso exigido pela saúde do Município.

Baseados nos casos dos infectados com sintomas mais brandos, o prefeito Márcio Amaral disse que não se cogita fechar nada, até porque as pessoas infectadas, até o momento, não precisaram de internação, mas pede que se cuidem para barrar as infecções e possíveis internações.