Caverá, a avenida que vai mudar o cenário da Zona Leste começa a ser construída

A duplicação e pavimentação da Avenida Caverá é uma das mais esperadas dos últimos tempos, com inúmeras reivindicações.

A avenida ficará moderna, sinalizada, iluminada e com acesso às possibilidades que a vida urbana moderna pode oferecer, localizada estrategicamente para contemplar uma das regiões que mais se desenvolve na cidade.

A revitalização, vai contar com o alargamento da via que passa de 8 para 13 metros, além de contemplar mais de 300 mudas de Ipês Roxos e a 1ª Ciclovia da cidade. “Os ipês denotam a relevância do Meio Ambiente no Município”- comentou vice-prefeito Jesse Trindade.

Já o Prefeito Márcio Amaral se emocionou em sua fala e dentre os destaques pontuou que foi a primeira vez em que a Prefeitura teve uma contrapartida de mais de 200% em uma obra.

Serão investidos 6,5 milhões, sendo mais de R$ 4 milhões com recursos próprios. O novo asfalto e revitalização serão desde a rótula do Butecão do Moraes até o trevo de acesso ao Balneário.

Alegrete vai ganhar uma das mais belas, acessíveis e estruturadas vias.

A previsão é que a obra inicie ainda esta semana. “Vamos devolver um espaço muito diferenciado e garantir mobilidade, lazer e qualidade de vida aos bairros do entorno. O transtorno é provisório, mas os benefícios serão permanentes”, avaliou o prefeito.

A assinatura da ordem de serviço, ocorreu no Salão Azul com a presença do Presidente da Câmara de Vereadores, Luciano Belmonte, Presidente da UABA – Airton Alende, Presidente do bairro Piola Joceli Oviedo, entre outros representantes de bairros, representantes dos deputados Afonso Mota e Márcio Biolchi, além dos Secretários, representantes da empresa e construtora Alegretense e imprensa.

Estavam na mesa Secretário José Luiz Cáurio, de Finanças e Orçamento, Presidente da Câmara de Vereadores Luciano Belmonte, Prefeito Márcio Amaral, Vice-prefeito Jesse Trindade, engenheiro e empresário da Construtora Alegretense Ltda, Luiz Henrique Bento Leal e o engenheiro Alisson Meira Cooper.

De acordo com a prefeitura, as obras terão investimentos de R$ 4 milhões de recursos próprios do Município e R$ 2,5 milhões do Governo do Estado, contemplando diversos bairros da cidade e serão executadas através de recursos próprios e de um convênio celebrado por meio do Governo do Estado, pelo programa Pavimenta RS.