Bombeiros recebem denúncia e impedem reabertura de bar em situação irregular

No endereço, que fica na região central de Alegrete – os bombeiros, com apoio da Brigada Militar, identificaram que o local estava com as luzes ligadas, proprietários e funcionários, contudo, ainda, não havia clientes.

Novamente, o local foi interditado e reforçada a necessidade de adequação conforme a solicitação que já havia sido realizada.

A primeira interdição ocorreu em setembro deste ano

Em setembro, durante a vistoria extraordinária, no mesmo bar, foi constatado que havia um número superior de pessoas conforme o PPCI, ou seja, estava com a capacidade acima do permitido e, também, não havia nenhuma medida de de segurança.

O estabelecimento já havia sido notificado e, devido a permanência das irregularidades, foi interditado.

Os militares informaram que durante a vistoria foi verificado que o local não possuía licença para funcionar como casa noturna, contrariando a legislação de prevenção contra incêndio e colocando em risco iminente a vida dos frequentadores.

Os Bombeiros alertam para a importância que os empresários devem ter na abertura de um local para reunião de público. Muitos estão com alvará para bar e logo após início das atividades o estabelecimento passa a funcionar como boate, totalmente fora das normas de Prevenção de combate a incêndio do CBMRS.