Dia tenso em escolas; direções e Brigada Militar monitoram a situação

Em algumas escolas estaduais, o fato já tinha ocorrido e foi feita uma conversação entre alunos e docentes. Mais recentemente, um outro aluno escreveu em uma classe em um educandário na região central, de que teria um massacre neste dia.

Homem acusado de participação no crime do Engenheiro Zeca foi absolvido no Tribunal do Júri

Essa situação foi acompanhada pelos professores que, de forma preventiva, acionaram a Brigada Militar, Como já era realizado anteriormente, com a patrulha escolar, as guarnições da Brigada Militar estão realizando atendimentos em educandários nesta quarta-feira.

De acordo com informações dos policiais, eles estão passando de forma preventiva, conversando com a direção, professores e alunos. Não há, até o momento, qualquer situação que possa gerar pânico ou que indique um risco maior. Os pais podem entrar em contato com as escolas dos filhos, mas é preciso manter a calma, sem a necessidade de desespero, segundo os professores que conversaram com o PAT.

“Como aconteceu mais recentemente em outras escolas e também, em um educandário em Santana do Livramento, alguns alunos falam ou acabam escrevendo como uma brincadeira. As viaturas e os policias vão permanecer realizando esse patrulhamento”- falou soldado Bravo.

Em contato com a Delegada Titular da DPPA e 1ª DP de Alegrete, Fernanda Mendonça, ela explicou que depende muito do que é e como é publicado (dito ou escrito). Não é possível dizer exatamente em que ato infracional (no caso de adolescente, chamamos de ato infracional, e não de crime) ele incidiria.

O mais provável é em caso de identificação de quem realiza o ato, é ele responder, nos moldes legais, por uma ameaça.

Na delegacia se instaura um procedimento pra apurar e se remete ao Ministério Público, que é quem tem atribuição pra tomar as providências que entender necessárias. Mas geralmente nem ensejaria uma responsabilização análoga ao crime, e sim algo mais de natureza civil. De novo, depende bastante do caso.”- explicou.