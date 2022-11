CEA e Sindilojas adiam “A Palestra do Ano”com Adroaldo Lamaison

Em comunicado assinado pelo presidente do Centro Empresarial e Câmara de Dirigentes Lojistas, Cássio Sobrosa e a presidente do Sindilojas, Vanessa Machado Poltozi Vargas, foram expostas as razões do adiamento da palestra com Adroaldo Lamaison que ficará para outra data.

O Centro Empresarial de Alegrete e o Sindilojas Alegrete/Manoel Viana, anunciaram na manhã de quinta-feira (2), o adiamento do tradicional evento “A Palestra do Ano” que seria realizado no próximo dia 8 de novembro.

De acordo com os dirigentes empresariais, considerando os últimos acontecimentos pós-eleições do segundo turno, com a mobilização dos caminhoneiros em todo o país e o fechamento de BRs e acessos, além do “atual cenário de muitas incertezas e preocupação que estamos vivendo neste momento, em que muitos desencontros poderão ocorrer” e ainda a questão política e o acirramento das divergências e dos ânimos dentre os segmentos econômicos e produtivos, com a divisão de opiniões e pensamentos, as entidades promotoras tomaram a decisão por unanimidade de adiar a Palestra Empresarial – Seja Um Vendedor de Sucesso – a fim de “evitar transtornos e desconfortos entre nossos associados, parceiros, colaboradores e demais segmentos”.

Ao final do comunicado, as lideranças empresariais signatárias lamentam a decisão tomada, mas que foi no sentido da “ preservação do bom senso em razão do atual momento sobre o qual respeitamos e reafirmamos o compromisso de continuar defendendo os princípios da livre iniciativa, liberdade econômica e as garantias Constitucionais estabelecidas na Constituição Federal”. E reiteram o compromisso de continuar trabalhando na defesa dos associados – empresários e empreendedores – e dos que garantem a riqueza econômica do País. Não há definição sobre uma nova data para a realização da palestra.

