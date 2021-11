Celine Dion está mal na foto: entenda o problema que fez a cantora adiar a sua nova turnê

Com mais de 250 milhões de discos vendidos pelo mundo, ela é a artista feminina que mais arrecadou com turnês, ultrapassando a Madonna. Seus álbuns Falling Into You e Let’s Talk about Love receberam certificação diamante, mantendo um recorde como a artista feminina com dois álbuns com vendas superiores a 30 milhões de cópias.

Entre os prêmios que Dion ganhou ao longo da carreira, podemos citar: 5 Grammy Awards, Álbum do Ano por Falling Into You e Gravação do Ano por My Heart Will Go On. Além disso, a artista tem um grande repertório de músicas que chegaram no topo das paradas ao redor do mundo, como The Power of Love e I’m Your Angel. No entanto, recentemente, fomos surpreendidos com uma informação envolvendo a saúde de Celine Dion.

De acordo com a imprensa internacional, a cantora de 53 anos está com espasmos musculares que a impossibilitam de se locomover. Esses espamos estariam atrelados a uma doença que causa fraqueza e perda de peso. Por causa dos sintomas, Celine adiou a sua nova turnê, o Courage World Tour, que estava agendada para acontecer a partir de 5 de novembro, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Os shows da artista iriam ocorrer no recém construído Resort World Theatre.

Conforme revelou a irmã da artista, Claudette, à revista Paris Match, o problema de Celine Dion é doloroso, mas não há nada sério. Por outro lado, é preciso frisar que o período de recuperação pode ser longo. Não se sabe ao certo quanto tempo, mas estamos falando de meses ou até um ano.

Lembrando que há tempos que a magreza de Celine Dion vem roubando os holofotes da mídia. Até então, essa condição não era motivo de preocupação para a cantora que, há alguns anos, atribuiu a magreza com o fato de trabalhar muito. Mas essa declaração não convenceu os fãs de Celine na época. Desta vez, o sinal de alerta precisou ser ligado. Esperamos que, em um futuro próximo, a artista possa estar 100% recuperada e de volta à ativa.

João Baptista Favero Marques