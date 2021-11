Campereada poderá ser realizada em fevereiro de 2022

O vereador e tradicionalista, Cléo Severo Trindade, presidente da Campereada Internacional de Alegrete diz que esteve em Posto Alegre, junto ao Comitê Covid para ver a possibilidade de realizar a Campereada em 2022.

Ele explica que está montando um plano de trabalho para a apresentar ao Prefeito, conforme algumas exigências, mas ainda não tem nada garantido. – A vontade é realizar, mas sabemos que a pandemia não acabou e devido a isso temos que seguir os protocolos.

A previsão, diz Cléo, é que a Campereada poderá ser realizada de 5 a 13 de fevereiro de 2022 no Parque Dr Lauro Dornelles, porem antes tem que ter o plano de trabalho aprovado, enfatizou.

A expectativa de quem gosta e participa é que o maior evento tradicionalista e cultural do Município, e um dos maiores da Região retorne no próximo ano, porque devido à pandemia ele aconteceu pela última vez em 2019. O evento além das provas artísticas, campereiras e culturais sempre protagonizava grandes shows de conjuntos e artistas nativistas do RS e até de Santa Catarina – levando milhares de pessoas ao Parque Dr Lauro Dornelles.

A Campereada Internacional de Alegrete reúne centenas de participantes em todas as suas provas que cultuam nossa tradições e costumes da forma mais autêntica que faz de nós um povo com essência e raiz, como disse em sua recente estada me Alegrete, o adido cultural do RS – artista César Oliveira