Celular superaquece e provoca incêndio em residência no RS

O superaquecimento de um celular provocou um incêndio em uma residência em Estrela, a 112 km de Porto Alegre. A ocorrência foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) no fim da manhã de sábado (17). Ninguém ficou ferido.

De acordo com os bombeiros, a moradora de uma casa de alvenaria no bairro Oriental deixou o dispositivo carregando na tomada e saiu do local. Ao retornar, ela teria percebido a fumaça e desligou o disjuntor da residência. Ela encheu baldes com a água da piscina para conter as chamas.

Os bombeiros estimam que a área atingida foi de 20 m², de um total de 70m². Dois sofás foram queimados e houve danos nas paredes e teto da sala.

Orientações

Segundo o Corpo de Bombeiros, algumas dicas podem integrar o dia a dia nas residências, reduzindo o risco de curtos nos aparelhos. Entre elas, estão:

Não deixe o celular carregando sobre a cama, sofás ou superfícies que podem esquentar ou pegar fogo com facilidade;

Utilize carregadores originais para não sobrecarregar o celular ou a fiação elétrica;

Não conecte o carregador caso vá dormir ou sair de casa; Não mexa no celular enquanto ele estiver carregando; Não carregue o celular tão próximo ao seu corpo; Retire a capinha na hora de carregar o celular.

Por Redação, g1 RS