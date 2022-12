“A queridinha do verão” já está na avenida Alexandre Lisboa em Alegrete

Mesmo com a diminuição na colheita, as primeiras cargas já estão à venda. E para o consumidor que aprecia a fruta típica do verão, existe uma boa oferta de melancia no município, especialmente num dos tradicionais ponto de venda, a Avenida Alexandre Lisboa.

Imperatriz da Praça Nova apresenta seu samba-enredo para o Carnaval

Tradicional produtor de melancia, Alziro de Vargas Mafra é o que toca os negócios na Banca dos irmãos Mafra. Oriundo do Passo Novo, Seu Alziro estava sesteando quando a reportagem chegou ao local. Logo o ajudante prestou as primeiras informações, enquanto Seu Mafra saia da barraca. O atendimento é 24 horas desde o dia 7 de dezembro.

Após 3 anos de relevantes serviços, Juiz Thiago Tristão deixa Comarca de Alegrete

O produtor destaca que a safra é escassa, a falta de chuva diminuiu muito a produção de abóbora, mogango e até o melão. “Tudo depende da chuva”, resigna-se o produtor, que espera chuva para aumentar a produção. Seu Alziro conta que o movimento ainda está fraco e que a melancia está no ponto e custa entre R$ 15 e R$ 25.

Ciclista paranaense cruza por Alegrete incentivando a doação de medula óssea

Ao lado, o produtor Roderson Roggia Garcia Sabino, da Barraca Caverá está desde o início do mês de dezembro. Quer diversificar a barraca, tem frutas, produtos coloniais e já arruma uma geladeira para vender água e refri. Com melancias, abóbora, melão, moranguinha, mogango, abacaxi em breve irá comercializar uvas. Na banca tem abacaxi e cebola. Com a primeira colheita da melancia, Roggia espera manter as vendas durante toda safra, ou seja, até o mês de março.

Motorista, cobradora e passageiros de linha urbana realizam amigo secreto

Avalia o movimento como razoável, e para clientela adianta que na Barraca Caverá o preço é justo.

A outra barraca é da Banca do Sabino, Peri Garcia Sabino oferece o melhor da safra do subdistrito Vasco Alves. Com mogango, moranga, abóbora, melão, abóbora de doce e cebola, tudo produzido no município, o espaço ainda tem melancia produzida em São Francisco de Assis.

Do Vasco Alves a carga com a 1ª colheita chega sexta-feira (16). Com um atendimento 24 horas, a ideia é trabalhar de dezembro até março de 2023. Sabino dispõe de pagamento em dinheiro, Pix ou cartão, para um preço médio da melancia entre R$ 18 e R$ 30.

A melancia é uma fruta rica em água, ajudando a manter o organismo e a pele hidratada, além de facilitar a eliminação de líquidos e a prevenir a formação de pedra nos rins. Além de ser diurética, a melancia também possui propriedade anti-inflamatória, antioxidante, anticancerígena, digestiva e anti-hipertensiva e, por isso, o seu consumo regular pode trazer diversos benefícios para a saúde.

A cor da melancia é devido à presença de licopeno, um composto com propriedade antioxidante. Além disso, a melancia é composta por 92% de água e apenas 6% de açúcar, que é uma pequena quantidade que não afeta negativamente os níveis de açúcar no sangue e, por isso, é uma boa opção para incluir na dieta.