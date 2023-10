Cenáculo com Maria celebra o dia da Padroeira do Brasil no ginásio do CDC

O feriado do dia 12 tem um significado especial para o Brasil, porque é o dia de se comemorar a padroeira do País – Nossa Senhora Aparecida. A igreja católica na cidade realiza, a partir das 7h 30min de hoje, o XVI Cenáculo com Maria no ginásio da Escola CDC. A entrada solene da imagem da Santa é um dos momentos mais bonitos do encontro, que reune fiéis de todas as paróquias de Alegrete.

O cenáculo com a participação de um bom público tem, este ano, a participaçã do padre da Canção Nova, Ricardo Resende, além dos padres das paróquias locais: Pedro Navarro, Irineu Machado e Padre Alvano Freitas. Durante o dia haverá confissões e a missa às 17h que será aberta ao público.