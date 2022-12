Censo em Alegrete está na reta final, mas tem moradores que não receberam os recenseadores

O Censo do IBGE de 2022 se encaminha para o final em todo o país. Em Alegrete, o trabalho na área urbana já está praticamente concluído. Ele, ainda, está sendo realizado no interior do Município

As dificuldades dos que trabalham na coleta de dados é de que as algumas pessoas não recebem os recenceadores. O pedido é para que todos atendam esses trabalhadores que estão identificados com coletes do IBGE.

Em Alegrete, são 60 rescenceadores que estão divididos entre a área urbana e o interior, no serviço do Instituto. A data para entrega dos dados até o final de dezembro de 2022.