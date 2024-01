Centenário e Nacional continuam com 100% no campeonato dos 40tinhas da LAF

O campeonato da Liga Alegretense de Futebol na categoria sênior especial registrou sua terceira rodada no último fim de semana. Dos seis jogos previstos, apenas um não foi realizado, a partida entre Tinga e Boca Jr. que iria fechar a 3ª rodada ficou marcada para o próximo sábado (27), no campo do Honório Lemes às 15h45min.

Pelo grupo “A”, ocorreram os três confrontos do chaveamento. O bom time do Centenário aplicou 4 a 0 no Zequinha alegretense, o time do São José perdeu mais uma. Outra goleada foi executada pelos “Quarentinhas” comandados pelo desportista Chico Ruviaro. O União da Vila Isabel fez 6 a 1, em cima do Aimoré. Complementando os jogos da chave “A”, a partida mais emocionante da rodada foi entre Nacional e Ibirapuitã.

A equipe do outro lado da Ponte teve a oportunidade de abrir o placar logo no início do clássico, quando desperdiçou um pênalti. Defesa maiúscula do goleiro Fernando do Nacional. O erro do adversário vitaminou o Nacional que logo fez 1 a 0.

Mas o Ibirapuitã não se intimidou e chegou ao empate, ainda na primeira etapa. O time do Dr. Wilson Abelar continuava criando as melhores chances e passou a frente do placar após um golaço do atacante Claudinei Bortolás. Um chute forte da intermediária sem chances para o goleiro. O primeiro tempo encerrou 2 a 1 para o Nacional.

Na etapa final, o Ibirapuitã começou melhor e de dono do meio de campo conseguiu o empate através de Cristian. A equipe que carrega o nome do bairro e da ponte, era totalmente melhor na segunda etapa, seguia pressionando, porém esbarrava nas defesas de um dos destaques da partida, o goleiro Fernando. O castigo veio nos acréscimos, em um contra-ataque fulminante, o Nacional chegou ao gol da vitória no super clássico. Final de jogo Nacional 3 Ibirapuitã, 2.

Nos dois jogos pela chave “B”, o Ser Ceva goleou o Cruzeiro por 5 a 0. Os vistantes do Vianense arrancaram um empate sem gols contra a AABB.

Após a rodada 3, Centenário e Nacional lideram na “A”, ambos com nove pontos cada, a diferença pró Centenário pelo melhor saldo de gols. Ibirapuitã vem em terceiro com 6 pontos ganhos e o União (3pg), fecha o G4.

Na “B”, o líder Ser Ceva soma 7 pontos, seguido de Tinga e Boca Jrs com quatro pontos ganhos cada e um jogo a menos. O Vianense com 4 pontos, fecha na quarta colocação.