Escola de Samba Rosas de Ouro anuncia seu padrinho de honra

A recém-fundada escola de samba Rosas de Ouro anunciou o radialista e diretor das empresas Rádio Nativa e Alegrete Tudo, Jucelino Medeiros, como seu padrinho de honra. Este gesto foi prontamente aceito por Jucelino, conhecido por seu comprometimento com causas sociais e culturais, ciente da importância de seu papel em auxiliar a escola a angariar apoio para sua estreia no próximo ano na avenida do samba.

Jucelino tem uma forte vinculação com o Carnaval ao longo de décadas, inicilamente como condutor de programa de rádio que foi termômetro da motivação das torcidas. Por mais de 10 anos emprestou sua voz para apresentar as escolas na avenida, e, em 2004 quando o Carnaval não era realizado há 8 anos, foi o idealizador e executor do Carnaval da Virada, trazendo novamente as escolas para a Avenida Darci Oviedo Cruz. O Carnaval renascia naquele ano e depois disso viveu anos de glória.

O convite para apadrinhamento foi feito por Ana Amélia Nakashima, vice-presidente de divulgação, e Edegar Lopes, vice-presidente social. A diretoria da Rosas de Ouro é liderada por José Ulisses Gorski Castro, e cada membro que demonstra sua paixão pelo carnaval e dedicação à escola. A nova agremiação está composta por:

Vice-presidente de administração: Wladimir Duarte Peres

Vice-Presidente Financeiro: Paulo Antônio Berquó Farias

Vice-presidente social: Edegar de Oliveira Lopes

Vice-presidente de eventos: Tailise Oliveira Noetzold da Costa

Vice-presidente de divulgação: Ana Amélia Soares Nakashima

Vice-presidente departamento feminino: Cláudia Dorneles Padilha

Vice-presidente patrimônio: João Francisco Aires de Souza

Vice-presidente jurídico: Sivens Henrique Gomes Carvalho

Primeira Secretária: Dionizia Visca Duarte

Segundo Secretário: Vinícios Franco Fagundes

Segundo Tesoureira: Liziane Oliveira Noetzold

O Conselho Fiscal é composto por Felipe Alves dos Santos, Rosangela Almeida Silveira e José Francisco Zacarias Borges, com Cristian Augusto Nicola como suplente.

Desde sua recente fundação como escola de samba, a Rosas de Ouro tem sido calorosamente recebida pela comunidade e por suas coirmãs. A agremiação já demonstrou seu compromisso com a interação e a alegria entre os moradores, realizando diversas ações.

Em 4 de agosto, no Clube Caixeral, a escola promoveu seu primeiro Baile Verde Rosa e se apresentou à comunidade. O retorno da Rosas de Ouro como escola de samba traz a promessa de uma nova era de brilho, cores e alegria para o Carnaval de Alegrete. Com sua rica história e o comprometimento de seus membros, a escola está bem posicionada para se tornar uma das principais representantes da cultura e do samba na cidade, sendo um motivo adicional de orgulho para a comunidade da zona da usina, que sempre demonstrou grande paixão pelo Carnaval.