É ele que zela pelo parque Doutor Lauro Dorneles. O imponente casarão do Parque Dr. Lauro Dornelles localizado na avenida Tiarajú 1395, no bairro Centenário, com área de 322,14 m², símbolo maior do local é rodeado de árvores que recebem um cuidado especial do colaborador.

Adeus a um visionário: morre o engenheiro agrônomo Alfeu Dorneles, referência na pecuária e agricultura de Alegrete

O prédio em estilo colonial foi construído em 1918 com recursos doados pelo então intendente Lauro Dornelles para abrigar a Estação Zootécnica e Patronato Agrícola e Veterinário. Após o encerramento de suas atividades, foi doado pela Prefeitura à então Associação Rural de Alegrete (atual Sindicato Rural), que o mantém até os dias de hoje.

Ação rápida de policiais militares salva Matheus; ele é um milagre, dizem os médicos

Foi em junho de 1992, que Seu Darci ingressou no parque, o primeiro trabalho era de guarda (segurança patrimonial), na gestão do então presidente Antônio Augusto Bicca. Lá se foram 16 anos, de uma atividade cumprida com esmero pelo trabalhador. Na presidência de Pedro Piffero, prestes a completar 20 anos de serviço, Darci foi convidado a morar dentro do parque e passou a exercer função de zelador.

Felipe Cipolat voltou para casa; ele recebeu incondicional apoio da população ao descobrir severa enfermidade

O trabalho é rotineiro e não tem dia, explica em entrevista exclusiva ao Portal Alegrete Tudo na sexta-feira (13), em plena realização de mais uma exposição agropecuária. A conversa é em frente ao almoxarifado, quase no término do horário de intervalo dos seis colaboradores que integram a equipe comandada por Gonçalves.

Seu Darci é considerado o guardião do parque. Afinal não é para menos que ele fechava e abria os portões. Hoje o serviço é feito por uma zeladoria de segurança. Com residência dentro do parque, ele acorda antes das 6h, faz o mate e em seguida já recebe os trabalhadores que cumprem um rigoroso cronograma de manutenção.

Delegado Ewerton Melo traz no DNA da família a vocação para a atividade policial

A poda, corte de grama, varredura, retirada do lixo e até alambrar, são tarefas da equipe. Um eletricista cuida da parte elétrica. Seu Jorge Jaques de 60 anos, já está há 14 anos. O homem trabalhador rural é um dos braços direito de Darci. “Sabe de tudo, muito caprichoso, é ele que coordena quando não estou aqui”, conta.

Pai de cinco filhos, dois homens, duas mulheres e mais um filho de criação, Seu Darci mora com a esposa e uma neta, o outro neto que residia junto ao avô, se formou e foi embora.

Uma vida dedicada ao parque. É assim que Seu Darci resume os quase 32 anos que completará em junho de 2024. Ele se aposentou e segue trabalhando no mesmo serviço. “Não penso em me aposentar, pode o stress me pagar”, sorri. Ativo, ele dirige o trator de cortar grama, embora tenha um tratorista para função, gosta de pegar junto. “Eu cuido do parque, como se fosse minha casa”, resume o humilde colaborador.

Seu Darci gosta do que faz. Indagado se está aproveitando a expofeira, diz que não. Vive trabalhando, aproveita os dias de exposição trabalhando, assim como faz de domingo a domingo. Mas um cuidado que sempre redobra é do lixo jogado no chão.

Faz questão de deixar as lixeiras bem visíveis. “Recomendo a população a não descartar lixo no chão. Tem que conscientizar, jogar na lixeira. A gente tá sempre limpando para deixar o parque limpo para o bem de todos”, protesta.

Acompanhando um passeio no parque e Seu Darci tem olhar atento a tudo e a todos. Orienta a turma do trabalho – aquela mangueira já dá para dobrar, a chave do salão está com a Dona… , vamo lá ver o tablado – Assim é a rotina do guardião do parque Lauro Dornelles em Alegrete.