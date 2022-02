Centenas de pneus velhos saíram de circulação

Share on Email

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou entrega de pneus inservíveis do Ecoponto para Reclanip na última sexta-feira, 18. Foram destinados aproximadamente 800 pneus, entre carros e caminhões, para reciclagem. Essa é a segunda coleta do ano, já que a primeira ocorreu no dia 25 de janeiro.

O município possui o convênio com a Reclanip, que é considerada uma das maiores iniciativas da indústria brasileira na área de responsabilidade pós-consumo, também conhecida como logística reversa. O trabalho de coleta e destinação de pneus inservíveis realizado pela entidade é comparável aos maiores programas de reciclagem desenvolvidos no país, em especial, ao de latas de alumínio e embalagens de defensivos agrícolas.

O Ecoponto de recolhimento de pneus inservíveis é gerido pela Secretaria de Meio Ambiente, tendo seu funcionamento nas quartas-feiras das 08h às 11h. Maiores informações serão disponíveis através dos telefones 3961-1682 ou 99147-2179.