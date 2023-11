Center Fhotos e AFFA garantem vaga na final da Copa dos Campeões

No último sábado (18), ocorreram as semifinais da Copa dos Campeões, no Ginásio da Arena Esporte e Lazer. A competição é composta pelos primeiros colocados das três series do Citadino de Futsal.

O primeiro jogo da noite foi entre Aimoré e Center Fhotos; as duas equipes fizeram boas campanhas na fase de grupos e a expectativa pelo confronto era alta. A equipe do Índio começou dominando as ações e abriu a vantagem de 2 a 0 no marcador. Após isso, o treinador, Roger Severo, mexeu na equipe, conseguiu empatar e virar o confronto, com placar final de 8 a 6 para o atual campeão do Citadino.

Fechando a noite, AABB e AFFA duelaram em busca da última vaga na final. O jogo começou muito estudado e sem grandes chances de gols nos minutos iniciais; no transcorrer do tempo, ambos times começaram a impor seu estilo de jogo, porém, o confronto terminou empatado em 4 a 4 e a decisão foi para os pênaltis. Nas penalidades, Douglas Ramos, da AABB, errou e garantiu a vaga da AFFA na grande decisão que ocorre no próximo sábado 25.

Fotos: reprodução